Красногорск, , 07:04 — REGNUM 19 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» принял на своем льду рижское «Динамо». Встреча прошла при двух с половиной тысячах зрителях стадиона «Витязь» и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственная шайба в матче была заброшена только по истечении 50 минут встречи. «Рижане» играли вторым номером в противостоянии с крепким соперником, поэтому было очевидно, что акцент игры гостей будет сконцентрирован на обороне. Таким образом, «динамовцы» смогли максимально надолго сохранить свои ворота «сухими», но избежать участи проигравших они все равно не смогли. На 11-й минуте третьего периода финский нападающий «Витязя» Пекка Йормакка одновременно открыл и установил итоговый счет встречи на табло — 1:0, голевой передачей на своего соотечественника отметился форвард Йоонас Няттинен.

«Витязь» обыграл рижское «Динамо», укрепив свои позиции на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе подольского клуба имеются 47 результативных баллов, набранные за 38 игр чемпионата.