Москва, , 00:59 — REGNUM Рассмотрение апелляции России в связи с отстранением от участия в крупных международных соревнованиях может состояться в апреле 2020 года, считает спортивный юрист Артем Пацев. Об этом 20 декабря пишут «Известия».

Накануне в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) приняли решение обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения России от участия в соревнованиях.

По мнению Пацева, ускоренная процедура рассмотрения дела в CAS позволит рассмотреть обращение через три месяца после формирования коллегии арбитров. Если российская жалоба будет подана в начале января, и в этом же месяце сформирована коллегия, то до конца апреля стоит ждать финального решения CAS.

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