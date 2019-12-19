Лозанна, Швейцария, , 23:48 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о лишении украинского штангиста Алексея Торохтия золотой медали Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба МОК.

Как отмечается, в ходе перепроверки допинг-проб в организме украинского атлета было выявлено запрещённое вещество дегидрохлорметилтестостерон. В связи с этим олимпийский результат Торохтия и другие его спортивные результаты за период с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года были аннулированы.

Напомним, Алексей Торохтий стал золотым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 105 килограммов.