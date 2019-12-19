Ашхабад, , 20:27 — REGNUM Сборной Туркмении удалось сохранить свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает «Информационный портал Туркменистана» сегодня, 19 декабря.

Туркменская команда по-прежнему располагается на 129-м месте среди 230 стран мира.

Соседями Туркмении по рейтингу являются Тоголезская Республика, Судан, Гватемала и Руанда.

Соперники туркменской сборной по отбору чемпионата мира — 2022 занимают следующие места: Южная Корея — 40-е, Ливан — 89-е, Северная Корея — 116-е и Шри-Ланка — 205-е.

Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия. Второе место удерживает Франция, а на третьем расположилась Бразилия. Также в топ-10 входят Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.