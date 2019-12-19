Москва, , 18:50 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обозначил «совершенно справедливую позицию» страны о решении WADA по России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

«Ответственные чиновники и юристы, несмотря на политические мотивировки WADA, должны сделать все возможное, чтобы наши чистые спортсмены приняли участие в Олимпиаде под флагом нашей страны», — сказал Газзаев.

Борьба еще не закончена, решение WADА — не окончательная точка в вопросе российского участия в международных стартах, есть ещё Лозанский арбитражный суд, за которым и будет окончательно решение.

«К сожалению, в WADA в отношении России поступили, исходя исключительно из политических соображений, отложив в сторону главный тезис олимпийского движения — спорт вне политики», — заявил Газзаев.

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что решение WADA не только несправедливо, но и не соответствует здравому смыслу и праву.