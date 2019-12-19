Уфа, 19 декабря 2019, 17:21 — REGNUM В Уфе открыли крытый каток для шорт-трека. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, каток, площадью почти 10 тысяч квадратных метров, рассчитан на две тысячи зрителей.
На двух этажах комплекса расположены специализированные спортивные арены с ледовым полем 60×30 метров, залом хореографии, тренажерным залом и другими помещениями.
Отмечается, что данный спортивный объект отвечает всем международным стандартам.
На новом катке будут тренироваться воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1.
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, на данном спортивном объекте можно не только проводить тренировки, но и устраивать соревнования как регионального и российского значения, так и международного масштаба.