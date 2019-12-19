Борисов, Белоруссия, , 15:24 — REGNUM Белорусский футбольный клуб БАТЭ объявил об уходе главного тренера команды Алексея Баги. Об этом 19 декабря сообщается на сайте клуба.

«Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой», — говорится в сообщении.

Отметим, что в завершившемся сезоне БАТЭ впервые за 13 лет не смог завоевать титул чемпиона Белоруссии. Команда выигрывала чемпионат страны с 2006 по 2018 год, а в сезоне 2019 года заняла второе место.