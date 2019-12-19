Сеул, , 15:05 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Южной Корее. Об этом 19 декабря сообщается на странице Федерации футбола страны в Twitter.

Корейский нападающий уже в четвёртый раз стал обладателем этой награды. Ранее он признавался лучшим игроком страны в 2013, 2014 и 2017 годах.

Сон Хын Мин в 2015 году перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» из леверкузенского «Байера» за €30 млн. В нынешнем сезоне он сыграл в 15 матчах чемпионата Англии, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.