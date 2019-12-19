Ливерпуль, Великобритания, , 14:42 — REGNUM «Ливерпуль» объявил о переходе японского форварда Такуми Минамино. Об этом 19 декабря сообщается на сайте клуба.

За «Ливерпуль» Минамино будет играть под 18-м номером. Он сможет начать выступления за новую команду с 1 января 2020 года.

Напомним, с января 2015 года Минамино играл за австрийский «Ред Булл Зальцбург». В текущем сезоне 24-летний японец сыграл в 14 матчах чемпионата Австрии, в которых забил пять голов. На его счету два гола и три результативные передачи в шести матчах Лиги чемпионов.

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