Москва, , 14:06 — REGNUM В Госдуме приветствовали решение CAS об отмене пожизненного отстранения вице-премьера Виталия Мутко от Олимпиад, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Решение CAS об отмене пожизненного отстранения Виталия Леонтьевича Мутко от Олимпиад показательный пример того, что нужно бороться, отстаивать свои права в международных спортивных инстанциях», — заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Он отметил, что голоса в поддержку России все чаще звучат и в международном сообществе, поскольку страна всегда являлась членом мировой спортивной семьи.

Депутат также сообщил, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался предельно четко: на протяжении последних пяти лет российские хоккеисты проверяются на предмет допинга, все они чистые.

«По какой причине они должны ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом? Почему нарушаются их права? Такого мнения придерживаются все те, кто предан спорту, а не политическим играм», — рассуждает Дегтярёв.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера правительства России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.