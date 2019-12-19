Новосибирск, , 14:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции сегодня, 19 декабря, отметил, что запланированные в российских регионах спортивные мероприятия состоятся, несмотря на решение WADA. Это означает, что Новосибирская область продолжит подготовку к Молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023 и нескольким матчам чемпионата мира по волейболу в 2022 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) эти мероприятия оказались под вопросом.

Отвечая на вопрос журналиста из Ярославля, Владимир Путин сказал, что чемпионат мира по волейболу пройдёт в Ярославле в 2022 году, несмотря на заявление WADA.

«Говорят, билеты проданы. WADA же билеты не вернёт? Всё будет проведено, нужно спокойно дождаться решений Арбитражного суда — тогда поймём, в каком положении мы находимся», — сказала глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к предстоящим спортивным мероприятиям — молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года и чемпионату мира по волейболу в Новосибирске строятся новая ледовая арена, волейбольный центр, станция «Спортивная», а также должна появиться дорожная инфраструктура вокруг них, благоустройство территории.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее заявлял, что Новосибирск продолжит подготовку к этим чемпионатам, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Новосибирска назвал решение WADA политическими спекуляциями