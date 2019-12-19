19 декабря 2019 | Время чтения меньше минуты

Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над болгарским «Нефтохимиком» в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).

Николай Николов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Блок Андрей Пронин © ИА REGNUM Георг Грозер, Илия Петков Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе «Зенита» самыми результативными игроками матча стали Иван Яковлев, набравший 13 очков, и Георг Грозер, на счету которого 10 очков.

В игре Андрей Пронин © ИА REGNUM Георг Грозер, Иван Яковлев Андрей Пронин © ИА REGNUM

Камехо Ореол Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кристиан Петров Андрей Пронин © ИА REGNUM Лукаш Дивиш Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Таким образом, «Зенит» обыграл «Нефтохимик» по сумме двух матчей. В первой встрече «Зенит» также победил соперника в трёх сетах. Петербургская команда вышла в 1/8 финала, где сыграет с черногорским клубом «Будва».

Лукаш Дивиш Андрей Пронин © ИА REGNUM

Многорукая защита Андрей Пронин © ИА REGNUM Момент игры Андрей Пронин © ИА REGNUM

Мирослав Градинаров Андрей Пронин © ИА REGNUM Момент матча Андрей Пронин © ИА REGNUM

Орел Камехо Андрей Пронин © ИА REGNUM Ореол Камехо, Игорь Филиппов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Петров Георги Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стефан Георгиев Андрей Пронин © ИА REGNUM Туомас Саммелвуо Андрей Пронин © ИА REGNUM