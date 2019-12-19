Санкт-Петербург, 19 декабря 2019, 14:00 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над болгарским «Нефтохимиком» в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).

Николай Николов
Николай Николов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик»
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Блок
Георг Грозер, Илия Петков
Блок
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Георг Грозер, Илия Петков
Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе «Зенита» самыми результативными игроками матча стали Иван Яковлев, набравший 13 очков, и Георг Грозер, на счету которого 10 очков.

Георги Петров
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Георги Петров
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Дотянуться до мяча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Евгений Андреев, Лукаш Дивиш
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Зенитовский блок
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Иван Яковлев
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Иван Яковлев, Ореол Камехо
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игровой момент
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игровой момент
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В игре
Георг Грозер, Иван Яковлев
В игре
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Георг Грозер, Иван Яковлев
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Камехо Ореол
Камехо Ореол
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кристиан Петров
Лукаш Дивиш
Кристиан Петров
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Лукаш Дивиш
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик»
Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик»
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Таким образом, «Зенит» обыграл «Нефтохимик» по сумме двух матчей. В первой встрече «Зенит» также победил соперника в трёх сетах. Петербургская команда вышла в 1/8 финала, где сыграет с черногорским клубом «Будва».

Лукаш Дивиш
Лукаш Дивиш
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Многорукая защита
Момент игры
Многорукая защита
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Момент игры
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Мирослав Градинаров
Момент матча
Мирослав Градинаров
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Момент матча
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Орел Камехо
Ореол Камехо, Игорь Филиппов
Орел Камехо
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Ореол Камехо, Игорь Филиппов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Петров Георги
Петров Георги
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Подребинкин Иван
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Поединок
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Радость победы
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Роман Порошин, Игорь Филиппов, Лукаш Дивиш
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Стефан Георгиев
Туомас Саммелвуо
Стефан Георгиев
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Туомас Саммелвуо
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Удар Лукаша Дивиша
Филиппов Игорь
Удар Лукаша Дивиша
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Филиппов Игорь
Андрей Пронин © ИА REGNUM