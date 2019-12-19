Санкт-Петербург, 19 декабря 2019, 14:00 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над болгарским «Нефтохимиком» в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).
В составе «Зенита» самыми результативными игроками матча стали Иван Яковлев, набравший 13 очков, и Георг Грозер, на счету которого 10 очков.
Таким образом, «Зенит» обыграл «Нефтохимик» по сумме двух матчей. В первой встрече «Зенит» также победил соперника в трёх сетах. Петербургская команда вышла в 1/8 финала, где сыграет с черногорским клубом «Будва».