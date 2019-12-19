Москва, 19 декабря 2019, 13:35 — REGNUM Женская сборная России по футболу сыграет с командой Косово в марте 2020 года. Об этом 19 декабря заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Игра пройдет в марте 2020 года. Дату и место мы сообщим позже», — говорится в сообщении.
Матч пройдёт в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2021 года. Оба матча должны пройти на нейтральных полях.
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Ранее матч, проведение которого планировалось в Приштине 4 октября, был отменён УЕФА. После этого в УЕФА заявили, что в будущем представители России и Косово будут разводиться в будущих соревнованиях под эгидой организации.
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