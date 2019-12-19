Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин отмечает двухлетие работы в команде. Специалист возглавил тренерский штаб 19 декабря 2017 года, уточнили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

«Желаю, чтобы вы еще как минимум десять лет возглавляли «Ростов» как главный тренер, чтобы мы вместе остались работать ещё на семь-восемь лет как минимум», — отметил полузащитник жёлто-синих Ивелин Попов.

Игроки «Ростова» за прошедшие два года провели 67 матчей, в которые одержали 27 побед.