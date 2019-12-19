Москва, , 12:25 — REGNUM Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая версия рейтинга 19 декабря опубликована на сайте организации.

В активе сборной России 1470 очков. На первом месте находится сборная Бельгии, на втором — команда Франции, замыкает тройку сборная Бразилии.

Напомним, в 2019 году российская команда вышла в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

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