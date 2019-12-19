Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM От участия в соревнованиях на два года дисквалифицированы пять штангистов из Казахстана, сообщает 19 декабря издание Informburo со ссылкой на антидопинговый центр республики.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) при антидопинговом центре Казахстана дисквалифицировала Асылжана Бектая (81 кг), Алишера Сейтказы (102 кг), Ерасыла Кенесбаева (96 кг), Гульдана Жуниса (64 кг) и Аружана Колбая (71 кг).

Кроме того, дисквалификацию на четыре года получили тренеры Талгат Абен и Айбол Колбаев. Запрещенный препарат «Тестостерон» был обнаружен в допинг-тестах, взятых во время чемпионата Казахстана среди юниоров и девушек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за употребление допинга. Так, власти республики намерены отнимать у спортсменов, обвиненных в употреблении допинга, денежные поощрения и квартиры, выданные за спортивные достижения.

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