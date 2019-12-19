Ашхабад, , 11:04 — REGNUM Отборочные матчи Кубка Дэвиса по теннису впервые пройдут в Туркмении. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики страны.

«В 2020 году Ашхабад впервые станет местом проведения зонального теннисного турнира на Кубок Дэвиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление о проведении матчей подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Турнир будет организован совместно с Международной федерацией тенниса (ITF).

Добавим, что матчи пройдут в Ашхабаде с 8 по 15 июня 2020 года. Это будет зональный отборочный турнир четвёртой группы Кубка Дэвиса.

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