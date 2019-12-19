Мёнхенгладбах, Германия, , 10:49 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над клубом «Падерборн 07» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Боруссии» голы забили нападающий Алассан Плеа на 46-й минуте и полузащитник Ларс Штиндль, реализовавший пенальти на 67-й минуте.

На сегодняшний день «Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, в активе команды 34 очка после 16 туров. «Падерборн» идёт на 18-м месте с девятью очками.

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