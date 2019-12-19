Фрайбург, Германия, , 10:46 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Фрайбургом» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 16-й минуте матча счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. «Фрайбург» смог отыграться на 58-й минуте благодаря голу хавбека Винченцо Грифо.

Матч мог завершиться ничьей, однако «Бавария» вырвала победу в добавленное время. На 92-й минуте форвард Джошуа Зиркзее забил победный мяч. А ещё через три минуты Серж Гнабри поставил точку.

На сегодняшний день «Бавария» занимает третье место в чемпионате Германии, в активе команды 30 очков после 16 туров. «Фрайбург» идёт на шестом месте с 25 очками.

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