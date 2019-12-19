Ливерпуль, Великобритания, , 10:40 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2 (4:2 — по пенальти).

В первом тайме «Лестер» забил два гола. Отличились Джеймс Мэддисон (на 26-й минуте) и Джонни Эванс (29-я).

«Эвертон» смог сравнять счёт во второй половине матча. Точные удары на счету хавбека Тома Дэвиса (70-я) и защитника Лейтона Бэйнса (91-я).

Встреча завершилась серией послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Лестера» — 4:2. Таким образом, «Лестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, в котором сыграет с «Астон Виллой».

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