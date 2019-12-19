Манчестер, Великобритания, 19 декабря 2019, 10:33 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Колчестер Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили нападающие Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. Кроме того, защитник «Колчестера» Райан Джексон отметился автоголом.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, в котором сыграет с «Манчестер Сити».
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