Оксфорд, Великобритания, , 10:30 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Оксфорд Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Манчестер Сити» дубль оформил нападающий Рахим Стерлинг, ещё один гол забил защитник Жоау Канселу. У «Оксфорда» единственный мяч на счету форварда Мэтта Тейлора.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, в котором сыграет с «Манчестер Юнайтед».

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