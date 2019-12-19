Чикаго, США, , 09:51 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Сент-Луиса» голы забили защитник Иэн Коул, а также форварды Натан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

В составе «Чикаго» единственный точный бросок на счету нападающего Райана Карпентера.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 47 очков после 34 матчей. «Чикаго» идёт на 28-м месте с 32 очками после 35 игр.

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