Сент-Луис, США, , 09:41 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Сент-Луиса» голы забили форварды Брэйден Шенн и Маккензи Макикерн. «Эдмонтон» ответил голом Джеймса Нила в конце третьего периода при игре «шесть на пять».

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 50 очков после 36 матчей. «Эдмонтон» идёт на 12-м месте с 42 очками после 37 игр.

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