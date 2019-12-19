Москва, , 09:26 — REGNUM Новое руководство Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) будет избрано на заседании организации в Москве в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе EWF.

Заседание EWF пройдёт 2 апреля 2020 года во время чемпионата Европы по тяжёлой атлетике. Соревнования состоятся в Москве на Малой спортивной арене в Лужниках со 2 по 12 апреля.

Список кандидатов станет известен в марте 2020 года. На данный момент первым вице-президентом организации является экс-глава Федерации тяжёлой атлетики России Сергей Сырцов.