Барселона, Испания, , 09:03 — REGNUM «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Реалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Впервые за 17 лет «Барселона» и «Реал» не забили голов. В последний раз «эль класико» завершался нулевой ничьей в 2002 году.

Отметим, что в апреле 2011 года команды не забили голов в основное время финального матча за Кубок Испании. Тогда «Реал» забил в дополнительное время и завоевал трофей.

На сегодняшний день «Барселона» и «Реал» делят первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Обе команды набрали по 36 очков в 17 турах.