Вашингтон, , 08:34 — REGNUM 19 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» приняли на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча прошла при 14 тысячах зрителей на стадионе «Пруденшиал Центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Российский нападающий «Девилз» Никита Гусев отличился одним результативным действием. Экс-форвард СКА записал на свой счёт голевую передачу, посодействовав голу Кайла Палмьери в численном большинстве на 12-й минуте второго периода. «Девилз» наконец установили своё преимущество в счете после первого проигранного периода — 2:1.

В заключительном периоде «Девилз» обезвредили «Анахайм», забросив ещё одну шайбу в ворота 39-летнего Райана Миллера. Финский защитник Сами Ватанен установил итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу «дьяволов».

На данный момент «Нью-Джерси Девилз» занимает предпоследнее место в турнирной таблицы лиги, имея в своём активе 27 набранных очков за 33 игры чемпионата.