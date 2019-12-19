Махачкала, , 08:34 — REGNUM Двухэтажный ледовый дворец с двумя катками на 3,5 тыс. зрителей появится в городе Махачкале. Построят спорткомплекс на участке площадью 6 га в районе бывшего ипподрома, сообщает портал RosTender.info.

Власти Дагестана объявили тендер на разработку проектно-сметной документации по строительству ледового дворца. Для финансирования этих работ из бюджета республики выделят почти 59,4 млн рублей. Разработчикам необходимо предложить два варианта дизайна арены. Прием заявок продлится до 16 января, а подведение итогов тендера состоится 22 января.

В аукционной документации указано, что будущий ледовый дворец предназначен «для проведения учебно-тренировочных занятий зимних видов спорта».

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Как сообщало ИА REGNUM, о запланированном строительстве в Дагестане первой ледовой арены в начале февраля 2019 года в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. В том же месяце аналогичное заявление сделал и председатель правительства республики Артём Здунов.

О намерении построить в Махачкале современную ледовую арену и развивать в Дагестане хоккей 20 марта сообщил и глава региона Владимир Васильев в рамках ежегодного послания парламенту республики. Он заявил, что в этом году в регионе особенно активно «молодежь говорит о хоккее», а значит, пришло время проработать данный вопрос.

Перспективы строительства ледовой арены 8 апреля премьер-министр Дагестана Артём Здунов обсудил с прибывшей для этого в Махачкалу делегацией хоккейной команды «Ак Барс» во главе с трехкратным чемпионом мира Данисом Зариповым. По итогам встречи стало известно, что будущий дворец будет использоваться как в спортивных целях — хоккеистами и фигуристами, так и для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.

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