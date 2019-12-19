Доха, , 08:19 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над мексиканским «Монтерреем» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира, который проходит в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Ливерпуль» открыл счёт на 11-й минуте матча, гол забил полузащитник Наби Кейта. Спустя три минуты форвард «Монтеррея» Рохелио Мори восстановил равновесие.

Футболисты английского клуба смогли вырвать победу только в добавленное время. На 91-й минуте победный гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира, в котором сыграет с бразильским «Фламенго». Матч состоится 21 декабря.

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