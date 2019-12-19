Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 06:56 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске открылся единственный в регионе ледяной скалодром высотой в 12 метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ледяной скалодром в Ноябрьске Пресс-служба губернатора ЯНАО

Конструкция расположена возле Дворца молодёжи. Стена обтянута прочной тканью «дарнитом», на которую наморожен толстый слой льда.

Отмечается. что аттракцион имеет возрастные ограничения. На ледяную стену пускают с 10 лет и старше. И прежде чем покорять ледяную гору, специалисты рекомендуют начинающим альпинистам сперва потренироваться на малом скалодроме в здании Дворца молодёжи.