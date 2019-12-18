Эмблема ФК «Барселона» [agentbarcelona.com]
В прошлом сезоне испанского первенства «Барселона» дважды обыграла «Реал»: со счётом 5:1 был сыгран матч на «Камп Ноу», и с минимальным результатом (1:0) каталонцы одержали победу в гостях — на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Тем временем, объявлены стартовые составы играющих команд.
В стартовом составе «Барселоны» сыграют Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серджи Роберто, Иван Ракитич, Френки де Йонг, Лионель Месси, Луис Суарес и Антуан Гризманн.
В составе «Реала» выйдут Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Ферлан Менди, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Гарет Бэйл, Карим Бензема и Иско.
В руках у ряда митингующих можно увидеть плакаты с текстом «Испания, сядь и поговори». Также люди размахивают флагами Каталонии.
У стадиона собрались очереди из зрителей, которые намерены попасть на матч. В воздухе слышны звуки вертолётов, патрулирующих территорию с воздуха.
Прямой эфир из Барселоны, где в ближайшее время начнётся «Эль Классико».
Сразу несколько тысяч сторонников независимости Каталонии проводят митинг у стен стадиона «Камп Ноу» с требованием о политическом диалоге и предоставлении автономии региону. За соблюдением порядка в каталонской столице следят несколько тысяч полицейских.