Сегодня в Испании состоится легендарное «Эль Классико» — очередной матч извечных соперников, «Барселоны» и «Реала». Изначально игра должна была состояться в Барселоне 26 октября, однако Королевская футбольная федерация Испании приняла решение о переносе матча на 18 декабря в связи с октябрьскими беспорядками в столице Каталонии.

Сторонники независимости Каталонии уже заявили о планах устроить митинг перед матчем с требованием предоставить региону автономный статус.

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