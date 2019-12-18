Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Санкт-петербургский СКА продлил контракт с голкипером Александром Самоновым. Об этом 18 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение с Самоновым рассчитано до 30 апреля 2022 года. Срок предыдущего контракта истекал в конце сезона 2019/20.

Напомним, 18 октября Самонов перешёл в СКА из подмосковного «Витязя». В нынешнем сезоне 24-летний вратарь сыграл в семи матчах за «Витязь», дважды сыграв на ноль. В СКА на его счету 10 игр, из них шесть побед.

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