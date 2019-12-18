Москва, 18 декабря 2019, 15:01 — REGNUM Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова тренируется для участия в ледовом шоу Татьяны Навки. Об этом Загитова рассказала 18 декабря на пресс-конференции.
Загитова проводит тренировки в парном катании. По её словам, опыт участия в ледовом шоу будет для неё полезным.
«В этом шоу катаешься не один, нужно подстраиваться под партнера. Нужно все делать одинаково, если ты что-то забыл, будет уже не синхронно. Мы уделяем этому очень много внимания», — сказала Загитова.
Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой Игр-2018 в Пхёнчхане. 13 декабря она объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая тренировки.
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