Барселона, Испания, , 14:55 — REGNUM Полиция Каталонии начала усиливать меры безопасности около стадиона «Камп Ноу» перед матчем «Барселона» — «Реал». Об этом 18 декабря сообщает Periodico.

Отмечается, что правоохранительные органы уже частично перекрыли движение по двум улицам Барселоны, по которым команды должны прибыть на стадион. Кроме того, были возведены ограждения вокруг отеля, в котором размещаются футболисты до матча.

Напомним, первоначально матч 10-го тура чемпионата Испании был назначен на 26 октября. Однако из-за беспорядков в Барселоне его перенесли на 18 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Каталонии выступила против проведения матча «Барселона» — «Реал»