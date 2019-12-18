Нур-Султан, , 11:36 — REGNUM Власти Казахстана будут забирать подаренные квартиры у спортсменов, которые употребляли допинг. Об этом говорится в поправках в законодательство по вопросам физической культуры и спорта, сообщили в пресс-службе комитета по делам спорта министерства культуры и спорта Казахстана.

В ведомстве уточнили, что сегодня, 18 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий законопроект, который ужесточает ответственность за применение, назначение и распространение запрещенных препаратов и субстанций.

Поправки предусматривают введение административной ответственности в отношении лиц, которые назначили спортсменам допинг. Размер штрафа составит 200 месячных расчетных показателей, или 505 тыс. тенге ($1,3 тыс.).

Кроме того, спортсмены, уличенные в потреблении допинга, лишатся ежемесячного содержания и будут вынуждены вернуть денежную премию за спортивные достижения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала на четыре года казахстанского лыжника Алексея Полторанина из-за применения допинга.

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