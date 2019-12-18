Лос-Анджелес, США, , 11:26 — REGNUM Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проявляют интерес к российскому нападающему Илье Ковальчуку. Об этом сообщил журналист Дэвид Пагнотта на своей странице в Twitter.

По информации источника, в услугах Ковальчука заинтересованы такие клубы НХЛ, как «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, ранее клуб «Лос-Анджелес Кингз», за который Ковальчук играл с лета 2018 года, поместил форварда на драфт отказов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 36-летний Ковальчук сыграл в 16 матчах, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10».

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