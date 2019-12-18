Питтсбург, США, , 11:11 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил 400-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 18 декабря сообщается на сайте лиги.

Малкин забил в ворота «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвинз» победили со счётом 4:1.

Малкин стал седьмым российским хоккеистом, который смог забросить 400 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее этого результата достигли Александр Овечкин (679), Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (436) и Алексей Ковалёв (430).

Кроме того, Малкин обогнал Ковалёва по количеству очков в НХЛ по системе «гол+пас». На счету форварда «Питтсбурга» 1031 (400 + 631) очко. У Ковалёва — 1029 (430 + 599) очков.

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