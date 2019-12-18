Бостон, США, , 11:00 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Лос-Анджелеса» голы забили форварды Блейк Лизотт, Адриан Кемпе, защитник Мэтт Рой и нападающий Анже Копитар. Российский форвард Николай Прохоркин отметился результативной передачей.

В составе «Бостона» точными бросками отметились нападающие Дэнтон Хайнен, Патрис Бержерон и защитник Брэндон Карло.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 33 очка после 36 матчей. «Бостон» идёт на втором месте с 49 очками после 35 игр.

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