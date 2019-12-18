Оттава, , 10:15 — REGNUM 18 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари» приняли на своём льду «Питтсбург Пингвинз» Встреча прошла на 19-тысячной арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в канадском городе Калгари и завершилась победой американских гостей с крупным преимуществом в три шайбы — 4:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин помог команде достичь разгромного счета в матче, отличившись одной голевой передачей и заброшенной шайбой. Таким образом, именитый центрфорвард достиг рубежа в 400 голов за свою НХЛовскую карьеру. На 19-й минуте заключительного периода встречи россиянин спокойно закатил шайбу в пустые ворота соперника. Для достижения этой отметки воспитаннику магнитогорского «Металлурга» понадобилось ровно 872 матча в лиге.

Напомним, что Малкин — один из самых результативных русских игроков в истории НХЛ. Имея на своём счете 1030 (400+630) очков по системе «гол+пас», Малкин занимает чистую четверку строчку рейтинга самых результативных россиян в истории лиги.

Одержавшими победу «Питтсбург» сохранил за собой пятую строчку в рамках турнирной таблицы «Восточной конференции». В активе «пингвинов» числятся 44 балла за 34 матча.