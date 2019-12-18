Торонто, Канада, , 09:59 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Остон Мэттьюс, ещё по шайбе забросили Фредерик Готье, Дмитрий Тимашов и российский форвард Илья Михеев.

В составе «Баффало» точными бросками отметились защитник Расмус Далин и нападающие Джек Айкел и Кайл Окпосо.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 38 очков после 35 матчей. «Баффало» идёт на 15-м месте с 39 очками после 35 игр.

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