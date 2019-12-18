Виннипег, Канада, , 09:51 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу, повторив свой трюк с броском из-за ворот.

https://twitter.com/Canes/status/1207126469043982336

Кроме того, в составе «Харрикейнз» по дублю оформили форварды Себастьян Ахо и Джордан Стаал.

В составе «Виннипега» точными бросками отметились нападающие Джек Рослович, Патрик Лайне и Марк Шайфли.

На сегодняшний день «Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 44 очка после 34 матчей. «Виннипег» идёт на 10-м месте с 42 очками после 34 игр.

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