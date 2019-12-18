Калгари, Канада, , 09:33 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Питтсбурга» российский форвард Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также по голу забили Джон Марино, Брайан Раст и Крис Летанг.

В составе «Калгари» единственный точный бросок на счету нападающего Джонни Годро.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 44 очка после 34 матчей. «Калгари» идёт на 14-м месте с 40 очками после 36 игр.

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