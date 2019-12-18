Тампа, США, , 09:25 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Никита Кучеров, Седрик Пакетт, Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились Марк Боровецки, Логан Браун и Энтони Дюклер. Российский форвард Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Отметим, что Кучеров не играл в третьем периоде и овертайме, поскольку был снят с матча после ошибки, которая привела к голу Энтони Дюклера. Кучеров допустил потерю в чужой зоне, после чего Дюклер вышел один на один с Андреем Василевским.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 37 очков после 32 матчей. «Оттава» идёт на 29-м месте с 31 очком после 35 игр.

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