Москва, , 09:07 — REGNUM В WADA опасаются, что Россия может выиграть в Лозанне апелляцию на решения их исполкома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

«Получается, что WADA опасается, что российская сторона выиграет свою апелляцию в Лозанне. Их опасения прямо подтверждают то, что приговор WADA был политически мотивированным». — указал Газзаев.

Ситуацию, сложившуюся после решения исполкома WADA в отношении России , иначе как политическим заказом не назовешь — ввиду целого ряда событий, которые не поддаются логическому объяснению, рассуждает парламентарий.

«Посмотрите, что произошло: комиссия спортсменов WADA заявляет, что обратится в CAS с целью ужесточения санкций против России и даже подаст апелляцию, чтобы наши атлеты не смогли выступать под нейтральным флагом. Делать они это собирались из-за опасений, что суд в Лозанне может реабилитировать российский спорт», — сказал он.

Кроме того, непосредственно перед 9 декабря начались целенаправленные вбросы в СМИ, прежде всего в западные, говорит парламентарий. Одна за одной посыпались статьи с предположениями о том, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр. Одновременно глава USADA Трэвис Тайгарт прямым текстом потребовал тотального отлучения атлетов из нашей страны от международных соревнований — а это уже прямое давление на решение исполкома WADA.

«Иными словами, была проведена целенаправленная кампания, призванная повлиять на итоговое решение WADA. В результате 9 декабря мы стали свидетелями необъективных и политизированных выводов WADA», — заявил Газзаев.