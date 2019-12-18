Монако, , 08:58 — REGNUM «Лилль» одержал победу над «Монако» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Лилля» голы забили нападающие Виктор Осимхен (на 19-й минуте) и Лоик Реми, оформивший дубль (на 45-й и 86-й).

Отметим, что на 55-й минуте матча форвард «Монако» Ислам Слимани не смог реализовать пенальти. Российский полузащитник Александр Головин отыграл весь матч.

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