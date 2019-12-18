Дортмунд, Германия, , 08:41 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В первом тайме «Боруссия» забила два гола, отличились Юлиан Вайгль и Юлиан Брандт. В начале второго тайма форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер сравнял счёт, оформив дубль.

Однако «Боруссия» вновь вышла вперёд благодаря голу полузащитника Джейдона Санчо. Тем не менее «Лейпцигу» удалось вырвать ничью, мяч забил форвард Патрик Шик.

На сегодняшний день «Боруссия» занимает третье место в чемпионате Германии, в активе команды 30 очков после 16 туров. «РБ Лейпциг» идёт на первом месте с 34 очками.

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