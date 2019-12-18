Бирмингем, Великобритания, , 08:35 — REGNUM «Астон Вилла» одержала победу над «Ливерпулем» в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0.

На 14-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Астон Виллы» Конор Хурихейн. Спустя три минуты мяч влетел в сетку ворот «Ливерпуля» от ноги защитника Моргана Бойса, на которого был записан автогол.

В конце второго тайма дубль оформил нападающий «Астон Виллы» Жонатан Коджиа, отличившийся на 37-й и 45-й минутах. А в добавленное к матчу время, на 92-й минуте, окончательный разгром оформил нападающий Уэсли.

Отметим, что «Ливерпуль» играл в этом матче молодёжным составом, поскольку первая команда отправилась играть на клубном чемпионате мира в Катаре. Полуфинальный матч с мексиканским «Монтерреем» состоится 18 декабря.

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