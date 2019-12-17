Уфа, , 21:28 — REGNUM 17 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги"Салават Юлаев» принял на свое льду новосибирскую команду «Сибирь». Встреча прошла при семи с половиной тысячах зрителей на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась победой гостей, благодаря дублю Миловзорова — 3:2 в пользу «Сибири».

Подопечные Николая Заварухина смогли завладеть преимуществом в счете еще в рамках первого периода, что сыграло определяющую роль в исходе встречи. На 17-й минуте встречи форвард «Сибири» Дмитрий Саюстов открыл счет на табло, Миловзоров выступил в роли ассистента, отдав голевую передачу на 31-летнего нападающего — 1:0.

В самом начале второй 20-минутки «снеговики» увеличили разницу в счете. Миловзоров снова взял на себя ответственность в организации голевого момента, удачно подправив шайбу в ворота «Салавата». Юкка Пелтола наносил бросок с дальней дистанции, когда под траекторию летящей шайбы вовремя подстроился 32-летний нападающий Егор Миловзоров — 2:0. На экваторе периода инициативу на некоторое время в свои руки смог перенять «Салават Юлаев», благодаря двухминутному численному большинству. Таким образом, на 10-й минуте периода датский защитник «уфимцев» Филип Ларсен реализовал свой мощный бросок по воротам соперника — 2:1, «Салават» успешно воспользовался своим шансом. Однако, хозяевам не было суждено сдержать соперника — уже на 15-й минуте Миловзоров снова поразил ворота «Салавата». Нападающий замкнул передачу Александра Шарова на «пятаке» — 3:1.

В заключительном периоде «Салават» предпринял попытку сравнять счет, но для достижения этой цели им не хватило самого малого. На 12-й минуте тайма Владислав Картаев сократил отставание «уфимцев» до минимума — 3:2. После заброшенной шайбы хозяева не сбавили своей активности на чужой половине льда, но вратарь «Сибири» опытный финн Харри Сатери не позволил «юлаевцам» сравнять счет.

Таким образом, ХК «Сибирь» занял шестую строчку в рамках турнирной таблицы «Восточной конференции», набрав свой 43 результативный балл за 36 матчей чемпионата.