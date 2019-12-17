Милан, Италия, , 21:05 — REGNUM Руководители миланских футбольных клубов по итогам своих переговоров во вторник, 17 декабря, отклонили предложение городских властей построить новый стадион рядом с действующей ареной.

Проводить мероприятия на двух аренах одновременно в любом случае было бы нельзя ввиду невозможности обеспечения порядка на столь большом участке, полагают руководители «Милана» и «Интера».

По ранее согласованному «Интером» и «Миланом» плану новый стадион должен появиться на той же территории, где ныне располагается «Сан-Сиро», но старая арена при этом должна быть снесена. Власти Милана в свою очередь просили клубы рассмотреть возможность сохранения легендарного сооружения.

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