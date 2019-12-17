Ашхабад, , 18:42 — REGNUM Туркменская сборная смогла завоевать две золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей на проходившем в Казахстане чемпионате Туркестана по карате, передает «Медиа-Туркмен».

Первые места заняли Какамурад Гурбанмурадов — в дисциплине «ката» и Сельби Розибаева — в дисциплине «кумитэ» среди девушек в весовой категории до 61 килограмма.

Серебряных медалей удостоились четверо туркменских атлетов, выступавших в дисциплине «кумитэ»: Арзув Сейиткулиев — в весовой категории до 55 килограммов, Арслан Атаев — до 60 килограммов, Эсенбай Язмедов — до 67 килограммов и Огульгерек Киченова — до 55 килограммов.

Также «серебро» в дисциплине «ката» выиграл Нургельди Аннакурбанов, выступавший среди кадетов.

Бронзовые медали в дисциплине «кумитэ» завоевали: Селим Муратдурдыев — в весовой категории до 60 килограммов, Байри Байриев — 67 килограммов, Джелал Сатлыкгулыев — до 84 килограммов и Перман Ишанов — свыше 84 килограммов.

Также следует отметить, что каратисты из Туркмении завоевали серебряную и бронзовую медали в групповых соревнованиях по «кумитэ» среди мужчин, в результате чего туркменская сборная заняла второе место в общекомандном медальном зачете.